Радий Хабиров рассказал о степени готовности центра гимнастики в Уфе

Строящийся в Уфе центр гимнастики готов на две трети. Завершить возведение объекта планируется до конца года. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава республики.

По словам Радия Хабирова, сейчас в здании идут работы по внутренней отделке и электроснабжению. В центре гимнастики завершаются работы в тренировочных, гимнастическом зале и зале хореографии.

Общая стоимость объекта составила около 790 млн рублей, большую часть средств выделил федеральный бюджет. По данным властей, спортивной и художественной гимнастикой в Башкортостане занимаются около 1800 человек.