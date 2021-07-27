Азат Янгиров: «Уровень конкуренции на выборах растет»

Выборы в Госдуму пройдут в условиях сильной конкуренции. Об этом заявили участники круглого стола в Уфе, где обсуждались сотрудничество политических партий и общественных сил накануне голосования.

Оно состоится с 17 по 19 сентября. Как считают эксперты, на соперничество кандидатов в депутаты Государственной Думы России и представительных органов власти повлияет и пандемия коронавируса. Избиратели будут оценивать, каким образом партии работали и насколько они были активны в благотворительности и поддержке малоимущих.

Также обсуждались старт цикла публичных лекций, посвящённых предстоящим избирательным кампаниям, рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции, сотрудничество региональных отделений политических партий и Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2021 году.

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В эти выборы выдвигается существенно большее количество партий, большее количество кандидатов. Это значит, что уровень конкуренции на выборах растет, и государство способствует этому высокому уровню. К тому же, выборы будут идти в течение трех дней, то есть большее количество населения сможет проголосовать.

Азат Янгиров, ректор Института развития образования Республики Башкортостан
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