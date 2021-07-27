Азат Янгиров: «Уровень конкуренции на выборах растет»

В эти выборы выдвигается существенно большее количество партий, большее количество кандидатов. Это значит, что уровень конкуренции на выборах растет, и государство способствует этому высокому уровню. К тому же, выборы будут идти в течение трех дней, то есть большее количество населения сможет проголосовать.

Азат Янгиров, ректор Института развития образования Республики Башкортостан