Азат Янгиров: «Уровень конкуренции на выборах растет»

Выборы в Госдуму пройдут в условиях сильной конкуренции. Об этом заявили участники круглого стола в Уфе, где обсуждались сотрудничество политических партий и общественных сил накануне голосования.
Оно состоится с 17 по 19 сентября. Как считают эксперты, на соперничество кандидатов в депутаты Государственной Думы России и представительных органов власти повлияет и пандемия коронавируса. Избиратели будут оценивать, каким образом партии работали и насколько они были активны в благотворительности и поддержке малоимущих.
Также обсуждались старт цикла публичных лекций, посвящённых предстоящим избирательным кампаниям, рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции, сотрудничество региональных отделений политических партий и Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2021 году.