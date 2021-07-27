Жители Уфы жалуются на неприятный запах и жжение в глазах

Уфимцы пожаловались на неприятный запах в городе. Превышения зафиксировали накануне в Черниковке. К примеру, в парке Нефтехимиков показатели превысили 3,6 ПДК. Сегодня мобильная лаборатория сделала новые замеры – показатели в норме.
На въезде в Черниковку показатели воздуха в норме. Накануне жители пожаловались на запах. На вызов приехала мобильная лаборатория – экстренная служба, почти неотложка по экологии. Как показывает статистика, дышать сложнее как раз в Орджоникидзевском и Калининском районе.
Этот автомобиль для точечных замеров. Круглосуточно показатели фиксируют стационарные станции. Одна рядом с озером Кашкадан и ещё у предприятия «Башнефть».
На одной точке мобильная лаборатория находится от 20 до 40 минут. Показатели невозможно отредактировать, результаты замеров автоматически отправляются на сервер.
В этом году, по наблюдениям специалистов, заявок больше. Говорят, прежде почти не выезжали в Дёмский район города – не приходилось. В последнее время вызовы стали поступать и оттуда. Делать официальные выводы эксперты не спешат, лишь предполагают: люди перестраховываются.