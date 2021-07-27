В Башкирии возобновили строительство районного ФОКа

В Шаранском районе возобновили строительство спорткомплекса. Объект начали возводить еще осенью 2018 года. Он будет состоять из спортзала и плавательного бассейна.

ФОК планировали сдать в конце 2019 года, однако с подрядчиком по какой-то причине прекратили отношения. Нынешней весной власти заключили контракт с другой компанией. Сейчас бригада каменщиков выполняет фундаментные работы. Также строители занимаются теплотрассой, оборудуют вентиляцию, проводят электричество и штукатурят стены. По плану завершение работ ожидается до конца нынешнего года.

Фото №1 - В Башкирии возобновили строительство районного ФОКа

Застройщик не справлялся, сроки сдачи в очередной раз сдвинулись. Администрация Шаранского района решила направлять детей на обучение плаванию в Туймазы. Думаю, что в сентябре мы возобновим занятия до тех пор, пока у нас не появится собственный бассейн.

Фидан Ишемгулов, глава администрации Шаранского района
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