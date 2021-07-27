В Башкирии возобновили строительство районного ФОКа

Застройщик не справлялся, сроки сдачи в очередной раз сдвинулись. Администрация Шаранского района решила направлять детей на обучение плаванию в Туймазы. Думаю, что в сентябре мы возобновим занятия до тех пор, пока у нас не появится собственный бассейн.

Фидан Ишемгулов, глава администрации Шаранского района