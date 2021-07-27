В Башкирии возобновили строительство районного ФОКа

В Шаранском районе возобновили строительство спорткомплекса. Объект начали возводить еще осенью 2018 года. Он будет состоять из спортзала и плавательного бассейна.
ФОК планировали сдать в конце 2019 года, однако с подрядчиком по какой-то причине прекратили отношения. Нынешней весной власти заключили контракт с другой компанией. Сейчас бригада каменщиков выполняет фундаментные работы. Также строители занимаются теплотрассой, оборудуют вентиляцию, проводят электричество и штукатурят стены. По плану завершение работ ожидается до конца нынешнего года.