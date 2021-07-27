В Башкирии выросла цена на огурцы и капусту

Башстат продолжает мониторинг цен на продукты в республике. Каждую неделю специалисты определяют самые подорожавшие продукты из потребительской корзины.
Так, за неделю больше всего выросли в цене свежие огурцы. В среднем этот овощ в Башкирии можно приобрести за 55 рублей за килограмм. Также выросли в цене белокочанная капуста и мясные консервы для детского питания. На 1,8% за неделю подорожал маргарин, а на 1,7% — макаронные изделия.
А вот снизилась цена за неделю на морковь, которая несколько месяцев показывала стабильный рост. Правда цена на этот овощ снизилась незначительно. Также подешевели помидоры, картофель, репчатый лук, вермишель и фруктово-ягодные консервы для детского питания.