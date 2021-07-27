В Башкирии выросла цена на огурцы и капусту

Так, за неделю больше всего выросли в цене свежие огурцы. В среднем этот овощ в Башкирии можно приобрести за 55 рублей за килограмм. Также выросли в цене белокочанная капуста и мясные консервы для детского питания. На 1,8% за неделю подорожал маргарин, а на 1,7% — макаронные изделия.