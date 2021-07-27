В Уфе столкнулись «ГАЗель» и пассажирский автобус: пострадала девушка с 5-летним сыном

Накануне в Уфе произошло ДТП - столкнулись "ГАЗель" и пассажирский автобус "НЕФАЗ", следовавший по маршруту №226. На момент столкновения в салоне автобуса находились 20 человек.

Авария произошла на проспекте Октября. Виновником ДТП оказался 35-летний водитель "ГАЗели". Выяснилось, что при осуществлении поворота он не уступил дорогу движущемуся автобусу.

Как сообщили в Госавтоинспекции Уфы, 24-летняя пассажирка "НЕФАЗа" и ее 5-летний сын получили различные травмы. Им потребовалась медицинская помощь.