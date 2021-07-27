В Уфе мужчина ограбил свою возлюбленную

В столице Башкирии мужчина ограбил свою 45-летнюю возлюбленную. Женщина обратилась с заявлением в полицию.
В пресс-службе регионального МВД рассказали, что сотрудники полиции уже задержали 40-летнего подозреваемого в совершении преступления. Свою вину мужчина признал.
Как удалось предварительно установить полицейским, сожители вместе воспитывают детей подозреваемого. Последний, в свою очередь, любит выпивать спиртное. Так, в состоянии алкогольного опьянения, 40-летний мужчина взял сбережения своей возлюбленной и за сутки все проиграл в карты. Когда 45-летняя женщина заметила пропажу, сожитель ей пообещал, что все вернет, однако потом сказал, чтобы она заявила в полицию.
пресс-служба МВД Башкирии
В отношении задержанного следствие возбудило уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.