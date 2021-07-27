Врач «красной зоны» в Уфе о вакцинированных пациентах: «Отвечают на лечение лучше»

Еще шестеро жителей республики умерли от COVID-19. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 740 человек. Специалисты отмечают рост заболеваемости. За минувшие стуки подтверждено ещё 260 случаев заражения инфекцией. 64 пациента сейчас находятся в тяжелом состоянии. Вирус становится всё опаснее и коварнее, говорят специалисты. Помогает ли вакцинация и как сейчас работают врачи в «красной зоне»?

Говорит Сергей Литвинов ещё с трудом. Каждое слово сопровождается сильным кашлем и болью в груди. У мужчины коронавирус с поражением лёгких в 30%. В больницу он поступил только вчера, а уже сегодня принимает посылки от родных. И переживает за домашних животных.

Кошки голодные, куры голодные. Что делать? Не знаю. 11 девочек у меня там. – А как вообще себя чувствуете? – Полный отстой. Глубоко вздохнёшь – кашель сразу. Сергей Литвинов

Ковид-госпиталь в 13-й больнице рассчитан на 100 коек. Сейчас больница заполнена практически полностью. Основная масса заболевших – это непривитые. Кто-то не успел, кто-то не может по состоянию здоровья, а кто-то категорически против. Был. Болезнь заставила пересмотреть отношение к вакцине. И, как говорят врачи, не зря.

Вакцинированные болеют легче и отвечают на лечение лучше. Восстановление идет быстрее. Эльвира Галинурова, заведующая инфекционным госпиталем ГКБ №13 г. Уфы

А пока врачи и медсёстры лечат пациентов, в другом углу больницы тоже кипит работа. На хрупких плечах санитарок не менее важная задача – накормить всех пациентов в срок. Всю еду привозят в одноразовых контейнерах. Где-то вручную, а где-то с помощью тележек женщины разносят её по всем палатам, на два этажа.

И болеть нельзя ни врачам, ни санитаркам. Поэтому большая часть медицинских работников 13-й больницы уже вакцинирована.

Некоторых пациентов вытаскивать иногда приходится буквально с того света. У одних коронавирус поражает почти все лёгкие, другие поступают с тяжёлыми сопутствующими патологиями. Но самое страшное, говорят врачи, что сейчас вирус ведёт себя не так, как раньше. Сложно предсказать течение болезни. В худшую сторону ситуация может измениться за считанные не часы – минуты.

Пустые помещения без света, кровати без пациентов и неработающие аппараты ИВЛ. Вот так сейчас выглядит реанимация «красной зоны» 13-й больницы. Но врачи говорят, прогнозировать снижение заболеваемости ещё рано. Такая тишина может быть обманчивой.

Вот так встретила эта же реанимация наших коллег в начале июля. Монотонный звук аппаратов ИВЛ и тяжёлое дыхание пациентов. Хрупкие девушки поднимали 150-килограммовых мужчин. Кипела борьба за жизнь людей, попавших сюда. А сейчас тишина. Передышка.

Реанимация пустая только сегодня. Еще вчера там были пациенты. Но это не значит, что так будет и завтра. У нас есть тяжелые пациенты, просто мы не хотим переводить их в реанимацию. Обстановка начинает их там угнетать. Эльвира Галинурова, заведующая инфекционным госпиталем ГКБ №13 г. Уфы

Две недели в закрытой палате, кашель, одышка и страх. 70 процентов поражения лёгких и множество сопутствующих заболеваний. Но Любовь Степановна не опускала руки. Слушала врачей и выполняла все рекомендации. Вместе совершили чудо. Первая положительная новость – путь домой открыт.

Состояние несравнимо лучше. Немного одышка, но могу ходить уже, нет болей. Много сопутствующих заболеваний, но врачи старались, молодцы. Любовь Белогубова