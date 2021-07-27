Врач «красной зоны» в Уфе о вакцинированных пациентах: «Отвечают на лечение лучше»

Еще шестеро жителей республики умерли от COVID-19. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 740 человек. Специалисты отмечают рост заболеваемости. За минувшие стуки подтверждено ещё 260 случаев заражения инфекцией. 64 пациента сейчас находятся в тяжелом состоянии. Вирус становится всё опаснее и коварнее, говорят специалисты. Помогает ли вакцинация и как сейчас работают врачи в «красной зоне»?
Говорит Сергей Литвинов ещё с трудом. Каждое слово сопровождается сильным кашлем и болью в груди. У мужчины коронавирус с поражением лёгких в 30%. В больницу он поступил только вчера, а уже сегодня принимает посылки от родных. И переживает за домашних животных.
Ковид-госпиталь в 13-й больнице рассчитан на 100 коек. Сейчас больница заполнена практически полностью. Основная масса заболевших – это непривитые. Кто-то не успел, кто-то не может по состоянию здоровья, а кто-то категорически против. Был. Болезнь заставила пересмотреть отношение к вакцине. И, как говорят врачи, не зря.
А пока врачи и медсёстры лечат пациентов, в другом углу больницы тоже кипит работа. На хрупких плечах санитарок не менее важная задача – накормить всех пациентов в срок. Всю еду привозят в одноразовых контейнерах. Где-то вручную, а где-то с помощью тележек женщины разносят её по всем палатам, на два этажа.
И болеть нельзя ни врачам, ни санитаркам. Поэтому большая часть медицинских работников 13-й больницы уже вакцинирована.
Некоторых пациентов вытаскивать иногда приходится буквально с того света. У одних коронавирус поражает почти все лёгкие, другие поступают с тяжёлыми сопутствующими патологиями. Но самое страшное, говорят врачи, что сейчас вирус ведёт себя не так, как раньше. Сложно предсказать течение болезни. В худшую сторону ситуация может измениться за считанные не часы – минуты.
Пустые помещения без света, кровати без пациентов и неработающие аппараты ИВЛ. Вот так сейчас выглядит реанимация «красной зоны» 13-й больницы. Но врачи говорят, прогнозировать снижение заболеваемости ещё рано. Такая тишина может быть обманчивой.
Вот так встретила эта же реанимация наших коллег в начале июля. Монотонный звук аппаратов ИВЛ и тяжёлое дыхание пациентов. Хрупкие девушки поднимали 150-килограммовых мужчин. Кипела борьба за жизнь людей, попавших сюда. А сейчас тишина. Передышка.
Две недели в закрытой палате, кашель, одышка и страх. 70 процентов поражения лёгких и множество сопутствующих заболеваний. Но Любовь Степановна не опускала руки. Слушала врачей и выполняла все рекомендации. Вместе совершили чудо. Первая положительная новость – путь домой открыт.
Плюс один в копилке победивших COVID-19. Но выкарабкиваются не все. А врачи борются. За каждого. До последнего вздоха. И выигранной это война с инфекцией будет считаться только тогда, когда последний ковидный пациент отправится домой.