В Уфе мобильный пункт вакцинации от коронавируса начал работу в парке

Привиться теперь можно в парке. В затонском сквере «Волна» появился мобильный пункт вакцинации. Он будет работать там еще два дня. Для того чтобы получить первый компонент вакцины, нужно иметь при себе паспорт либо СНИЛС. Там же можно сделать и вторую прививку.

Привычный маршрут для прогулки привел Ариму Ихдееву и ее супруга в мобильный пункт вакцинации. Он расположился прямо перед входом в сквер «Волна». Прививочный вагон приехал в Затон только сегодня и простоит тут еще два дня. Со слов женщины, привиться она хотела давно, и вот внезапно появилась возможность.

В поликлинике вакцины не досталось и было три очереди. А здесь пришел, без нервов сделал и ушел. Арима Ихдеева

В Ленинском районе провакцинировались уже более 25 тысяч человек. Благодаря появлению таких мобильных пунктов сделать прививку станет еще проще. Там можно получить как первый, так и второй компонент. В районе всего две поликлиники, где жители могут вакцинироваться. Но теперь возможность сделать прививку будет подъезжать прямо к дому. После Затона мобильный пункт посетит поселок 8 Марта и жилой комплекс «Сосны».

Перед тем, как составить схему и график, мы подумали, какие точки притяжения есть. В парк люди выходят погулять с детьми и наверняка зайдут в мобильный пункт вакцинации. Олег Котов, глава администрации Ленинского района г. Уфы

А на предприятии Учалинского горно-обогатительного комбината пункты вакцинации работают на постоянной основе еще с февраля. Привилось почти 2700 сотрудников. Вакцину можно получить в здравпунктах обогатительной фабрики, автотранспортного предприятия, Учалинского и Узельгинского подземных рудников.

Вакцинировано примерно 30% сотрудников полностью. Сегодня помимо вторичной вакцинации делали и первичную, пришло еще 25 человек, но обычно больше. Ринат Сагитов, председатель цехового комитета рудника «Узельгинский» Учалинского ГОК