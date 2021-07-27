В Уфе мобильный пункт вакцинации от коронавируса начал работу в парке

Привиться теперь можно в парке. В затонском сквере «Волна» появился мобильный пункт вакцинации. Он будет работать там еще два дня. Для того чтобы получить первый компонент вакцины, нужно иметь при себе паспорт либо СНИЛС. Там же можно сделать и вторую прививку.
Привычный маршрут для прогулки привел Ариму Ихдееву и ее супруга в мобильный пункт вакцинации. Он расположился прямо перед входом в сквер «Волна». Прививочный вагон приехал в Затон только сегодня и простоит тут еще два дня. Со слов женщины, привиться она хотела давно, и вот внезапно появилась возможность.
В Ленинском районе провакцинировались уже более 25 тысяч человек. Благодаря появлению таких мобильных пунктов сделать прививку станет еще проще. Там можно получить как первый, так и второй компонент. В районе всего две поликлиники, где жители могут вакцинироваться. Но теперь возможность сделать прививку будет подъезжать прямо к дому. После Затона мобильный пункт посетит поселок 8 Марта и жилой комплекс «Сосны».
А на предприятии Учалинского горно-обогатительного комбината пункты вакцинации работают на постоянной основе еще с февраля. Привилось почти 2700 сотрудников. Вакцину можно получить в здравпунктах обогатительной фабрики, автотранспортного предприятия, Учалинского и Узельгинского подземных рудников.
Сейчас всего по республике более 570 000 привитых граждан. На данный момент в Башкирию поступило около 1,032 млн доз вакцин для профилактики COVID-19. А совсем скоро в республике появится вакцина «Спутник Лайт» в размере 18 тысяч доз. Ее можно будет получить там же, где и все предыдущие: в поликлинике по месту прописки или рядом с работой, а также в мобильных пунктах. Всего в республике 185 пунктов вакцинации.