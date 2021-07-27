В Башкирии у жителей села из-за скачков напряжения сгорает техника

Под напряжением в прямом и переносном смысле живут жители села Габдюково Белорецкого района. Из-за частых скачков в электросети в их домах то и дело перегорает бытовая техника. Все питание села идет от линий, относящихся к железной дороге. И если там ремонт, электричество отключают у всей деревни. А вот столь необходимые работы по восстановлению электрохозяйства в самом населенном пункте не проводили со времен установки в 70-х.
Этим покосившимся электроопорам уже без малого полвека, так что неудивительно, что они держатся разве что на честном слове. В селе Габдюково едва ли не каждый третий столб стоит под кривым углом. Чтобы иной не упал на жилой дом или хозпостройку, люди вынуждены ставить подпорки. Не лучшим образом дело обстоит и с трансформаторами, которые расположены прямо посреди одной из улиц.
Электрификацию села Габдюково проводили в 70-х годах. Многие жители до сих пор помнят тот момент, который для большинства был настоящим праздником. Правда, менялось время и запросы, а вот линии так и остались неизменными.
Качество электропитания у жителей Габдюково напрямую связано с проходящей рядом железной дорогой. Дело в том, что линии электропередач подсоединены к подстанции, владельцем которой является РЖД. С этим связан ряд неудобств. К примеру, если на дороге ведутся плановые работы, света нет у всего села.
А электричество по словам жителей в селе отключают часто – несколько раз в месяц. Нередко в сети возможны такие скачки напряжения, что порой техника в домах не выдерживает. Пенсионерка Валия Магадеева уже успела заменить холодильник и телевизор. А вот стабилизатор электрического напряжения сгорел буквально на прошлой неделе.
До недавнего времени электрохозяйство села было фактически бесхозным. И лишь в 2019 году его приняли на баланс Белорецкие городские электросети. Однако никакого капитального ремонта так и не проводилось.
Между тем около 10 лет назад в Габдюково планировалась полная реконструкция сетей. Тогда даже начали устанавливать электроопоры от деревни Зуяково, правда, по непонятным причинам это дело забросили. И вот в нынешней энергоснабжающей организации заявили, что ремонт все же возобновят. Причем уже в этом году.
Ожидается, что село должны перевести с железнодорожных электролиний на собственные. В этом случае у жителей должна появиться стабильность с энергообеспечением. Людей просят запастись терпением, а главное – снять с себя напряжение. Завершить все работы намерены до конца 2023 года.