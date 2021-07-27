В Башкирии у жителей села из-за скачков напряжения сгорает техника

Под напряжением в прямом и переносном смысле живут жители села Габдюково Белорецкого района. Из-за частых скачков в электросети в их домах то и дело перегорает бытовая техника. Все питание села идет от линий, относящихся к железной дороге. И если там ремонт, электричество отключают у всей деревни. А вот столь необходимые работы по восстановлению электрохозяйства в самом населенном пункте не проводили со времен установки в 70-х.

Этим покосившимся электроопорам уже без малого полвека, так что неудивительно, что они держатся разве что на честном слове. В селе Габдюково едва ли не каждый третий столб стоит под кривым углом. Чтобы иной не упал на жилой дом или хозпостройку, люди вынуждены ставить подпорки. Не лучшим образом дело обстоит и с трансформаторами, которые расположены прямо посреди одной из улиц.

Электрификацию села Габдюково проводили в 70-х годах. Многие жители до сих пор помнят тот момент, который для большинства был настоящим праздником. Правда, менялось время и запросы, а вот линии так и остались неизменными.

Качество электропитания у жителей Габдюково напрямую связано с проходящей рядом железной дорогой. Дело в том, что линии электропередач подсоединены к подстанции, владельцем которой является РЖД. С этим связан ряд неудобств. К примеру, если на дороге ведутся плановые работы, света нет у всего села.

А электричество по словам жителей в селе отключают часто – несколько раз в месяц. Нередко в сети возможны такие скачки напряжения, что порой техника в домах не выдерживает. Пенсионерка Валия Магадеева уже успела заменить холодильник и телевизор. А вот стабилизатор электрического напряжения сгорел буквально на прошлой неделе.

До недавнего времени электрохозяйство села было фактически бесхозным. И лишь в 2019 году его приняли на баланс Белорецкие городские электросети. Однако никакого капитального ремонта так и не проводилось.

Работы заключаются в том, что, если происходит какое-то ЧС, выезжает аварийная бригада, меняется опора и на этом все. Иногда на 5-6 домов проводят электролинии на десятки километров, а тут всего семь километров, при этом хозяйств более двухсот. Радим Салаватов, глава Зуяковского сельсовета

Между тем около 10 лет назад в Габдюково планировалась полная реконструкция сетей. Тогда даже начали устанавливать электроопоры от деревни Зуяково, правда, по непонятным причинам это дело забросили. И вот в нынешней энергоснабжающей организации заявили, что ремонт все же возобновят. Причем уже в этом году.