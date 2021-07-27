В Башкирии может появиться музей Федора Шаляпина

В республике хотят восстановить здание Коминтерна и создать музей Шаляпина. Об этом речь зашла в ходе визита в Башкортостан директора учебно-научного центра «Новая Россия» Константина Могилевского.

Федеральный эксперт прибыл в республику ознакомиться с региональным отделением Российского исторического общества, членом президиума которого является. Он побывал в Кушнаренковском районе, где в годы войны располагался Коммунистический интернационал. В Уфе Могилевскому показали Музей имени штурмана Альбанова, который открылся в этом году и которому гость дал высокую оценку.

Речь зашла и о выдающемся оперном певце Федоре Шаляпине, который начинал свою карьеру именно в башкирской столице. В 2023 году отмечается его 150-летие, к этому времени в регионе намерены открыть музей.