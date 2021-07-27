В Уфе прошла премьера фильма о восхождении Рустама Набиева на Эльбрус

В Уфе на Набережной реки Белой прошел показ фильма под названием «30 тысяч ударов». Картина посвящена жителю республики Рустаму Набиеву, который лишился ног при обрушении казармы в Омске в 2015-м. А в прошлом году он совершил восхождение на Эльбрус, став первым человеком, который сделал это только с помощью рук.

На Набережной аншлаг: десятки людей пришли, чтобы поддержать блогера Рустама Набиева. Здесь проходит презентация фильма «30 тысяч ударов», который рассказывает, как лишившийся ног при обрушении казармы в Омске в 2015-м Рустам Набиев совершил в 2020-м восхождение на Эльбрус на высоте 5642 метра. Встречали блогера зрители аплодисментами. По словам многих, Рустам мотивирует и вдохновляет людей.

Рустам пришел на премьеру с семьей: женой, дочками и родителями. Мама и папа считают Рустама героем, но, по словам отца, стараются его сильно не хвалить. Сам Рустам поблагодарил людей за поддержку, которая помогает ему двигаться дальше.

Я горжусь своим мужем, горжусь, что вышел этот фильм, который мы сейчас будем все вместе смотреть. Индира Набиева

30 тысяч – это количество ударов ледорубом, которые я сделал при восхождении. Благодарен пришедшим за поддержку, для меня очень важно чувствовать ее на родной земле. Рустам Набиев