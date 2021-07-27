Алсу Миназова стала 17-й в финале турнира Олимпиады по гребному слалому на каяке

Алсу Миназова из Башкортостана не смогла выйти в финал турнира по гребному слалому в каяке на Олимпийских играх. В одной второй представительница нашей республики заняла 17-е место, а в финал выходят 10 лучших спортсменок.
Лучший результат удалось показать австралийке Джессике Фокс. Однако отчаиваться не стоит: каяк – не главная специализация для Алсу, она выступила в этом виде исключительно как единственная отобравшаяся на Игры россиянка в гребном слаломе.
Визитная карточка Алсу – каноэ. Поэтому выступление в каяке стало хорошей репетицией на олимпийском канале, чтобы с завтрашнего дня начать бороться в квалификационных стартах уже в каноэ.