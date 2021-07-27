Хоккеистки «Агидели» проходят подготовку к новому сезону

Тяжелые нагрузки для хрупких девушек. Уфимская женская команда «Агидель» продолжает подготовку к новому сезону. При этом почти половина команды на сборах национальной сборной, которая примет участие в чемпионате мира. Насколько непросто приходится уфимским девушкам на тренировках?
Знаменитые на весь хоккейный мир баллоны уже несколько сезонов подряд не обходят стороной летние тренировки «Агидели». Не все используют их в подготовке, но одно можно сказать точно: хоккеистам только от одного упоминания этого упражнения становится тяжело.
Бывает, что от таких высоких нагрузок девушкам становится плохо. Но никто не жалуется, все игроки терпят. Сразу семь человек у «Агидели» уехали в расположение национальной сборной страны. Она проходит в Новогорске подготовку к чемпионату мира. Он пройдет в канадском Калгари с 20 по 31 августа.
Состав «Агидели» с прошлого сезона не сильно изменился. Коллектив пополнили три молодые хоккеистки, а все лидеры остались в столице Башкортостана. Сезон обещает получится насыщенным. 7 сентября финал неоконченного предыдущего кубка ЖХЛ. А также впереди Олимпиада, Универсиада и молодежный чемпионат мира.