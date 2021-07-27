Хоккеистки «Агидели» проходят подготовку к новому сезону

Тяжелые нагрузки для хрупких девушек. Уфимская женская команда «Агидель» продолжает подготовку к новому сезону. При этом почти половина команды на сборах национальной сборной, которая примет участие в чемпионате мира. Насколько непросто приходится уфимским девушкам на тренировках?

Знаменитые на весь хоккейный мир баллоны уже несколько сезонов подряд не обходят стороной летние тренировки «Агидели». Не все используют их в подготовке, но одно можно сказать точно: хоккеистам только от одного упоминания этого упражнения становится тяжело.

Вообще очень тяжело, потому что баллоны весят немало. Я нормально это переношу, потому что до этого у меня были сборы. Я подготовлена в принципе к баллонам. Анна Свиридова, игрок ЖХК «Агидель»

Бывает, что от таких высоких нагрузок девушкам становится плохо. Но никто не жалуется, все игроки терпят. Сразу семь человек у «Агидели» уехали в расположение национальной сборной страны. Она проходит в Новогорске подготовку к чемпионату мира. Он пройдет в канадском Калгари с 20 по 31 августа.

Много девчонок в сборную уехало. Нас осталось здесь 11 человек. Конечно, тренировки придется делать чуть другого плана. Так как мало человек на льду, тренировки получаются более интенсивными. Николь Луцак-Чупкова, игрок ЖХК «Агидель»

Мы собрались вообще первого июля. У нас здесь подготовка была. Они уехали только 20-го числа. Так что они в форме уехали туда, подготовленные. Сергей Трудаков, тренер ЖХК «Агидель»