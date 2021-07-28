В Стерлитамаке на реконструкцию филиала гимназии №1 направят более 650 млн рублей

Достаточно сжатые сроки, но гимназия является базовой школой Российской академии наук, и мы, конечно, с педагогами сегодня проговорили момент того, чтобы непосредственно президент академии, ведущие академики приехали и провели лекции. Это очень-очень важно. И не только внешнее, но и внутреннее содержание. И тут, что называется, все сложилось.

Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре