В Стерлитамаке на реконструкцию филиала гимназии №1 направят более 650 млн рублей

Более 650 млн рублей направят на реконструкцию филиала гимназии №1 в Стерлитамаке. Около полумиллиарда из всей суммы – это средства федерального бюджета. Подготовительные работы к строительным работам оценила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
Она посетила город с рабочим визитом. Лилия Гумерова подчеркнула, что доступность дополнительного образования повысится. На государственном уровне обсуждается, как помочь родителям и снизить расходы. К учащимся гимназии №1 Стерлитамака прибудут ведущие специалисты.