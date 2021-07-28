В Стерлитамаке на реконструкцию филиала гимназии №1 направят более 650 млн рублей

Более 650 млн рублей направят на реконструкцию филиала гимназии №1 в Стерлитамаке. Около полумиллиарда из всей суммы – это средства федерального бюджета. Подготовительные работы к строительным работам оценила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Она посетила город с рабочим визитом. Лилия Гумерова подчеркнула, что доступность дополнительного образования повысится. На государственном уровне обсуждается, как помочь родителям и снизить расходы. К учащимся гимназии №1 Стерлитамака прибудут ведущие специалисты.

Фото №1 - В Стерлитамаке на реконструкцию филиала гимназии №1 направят более 650 млн рублей

Достаточно сжатые сроки, но гимназия является базовой школой Российской академии наук, и мы, конечно, с педагогами сегодня проговорили момент того, чтобы непосредственно президент академии, ведущие академики приехали и провели лекции. Это очень-очень важно. И не только внешнее, но и внутреннее содержание. И тут, что называется, все сложилось.

Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре
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