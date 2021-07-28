В Башкирии пропала 64-летняя Тамара Акшенцева

В селе Мряушлинский Кугарчинского района Башкирии пропала без вести 64-летняя Тамара Акшенцева. Женщина не выходит на связь с 22 июля - в тот день она ушла из дома и не вернулась.
Приметы: худощавая, рост около 155 см, серые глаза, черные волосы. На ней были брюки темно-синего цвета, коричневая зимняя куртка, стеганые бордовые сапоги и шаль коричневого цвета.
Поисками Тамары Акшенцевой занимаются добровольцы поисково-спасательного отряда. Телефоны для связи с волонтерами и полицией: 8 (800) 700 54 52 или 02.