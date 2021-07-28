Под Уфой столкнулись скутер и иномарка: погиб 82-летний дедушка

Вчера, 27 июля, под Уфой произошло ДТП со смертельным исходом - столкнулись скутер и автомобиль Toyota Camry.

Авария произошла в селе Чесноковка на улице Школьной. Виновником ДТП оказался 82-летний водитель скутера. Оказалось, что при осуществлении поворота он не уступил дорогу 24-летнему водителю "Тойоты".

В столичной Госавтоинспекции сообщили, что водитель скутера скончался на месте трагедии. В ходе проверки выяснилось, что водительских прав он не имел. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.