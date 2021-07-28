Двое взрослых и двое детей пострадали в серьезном ДТП в Башкирии

В регионально Госавтоинспекции сообщили, ДТП произошла на 1389 километре автодороги Самара - Уфа - Челябинск. За рулем первой легковушки находился 46-летний житель ЯНАО, а за рулем второй - 46-летний житель Курганской области.

Водитель "Приоры" и трое пассажиров автомобиля Lada XRAY, среди которых 3 и 11-летние дети, получили различные травмы. Их доставили в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.