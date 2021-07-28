В Уфе парочка украла из офиса два сейфа

По предварительным данным, уфимец вместе со своей спутницей пришли в бизнес-центр, расположенный по улице Менделеева. Парочка ходила по офисному помещению в надежде чем-нибудь поживиться. Найдя незапертую дверь, они вошли и забрали два металлических сейфа. Затем, вскрыв украденное в безлюдном месте отверткой, обнаружили только документы, которые в последующим выбросили в мусорный контейнер.

пресс-служба МВД Башкирии