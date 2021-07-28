В Уфе парочка украла из офиса два сейфа

49-летний житель Уфы обратился в полицию и сообщил о том, что из его офиса в бизнес-центре похитили два металлических сейфа с документами. На место происшествия направились оперативники.
В пресс-службе регионального МВД рассказали, что полицейские оперативно установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались 34-летний мужчина и его 32-летняя подруга.
В отношении парочки следствие возбудило уголовное дело по статье "Кража". Сейчас задержанные находятся под стражей.
Фото: МВД Башкирии.