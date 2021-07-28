В Уфе парочка украла из офиса два сейфа

49-летний житель Уфы обратился в полицию и сообщил о том, что из его офиса в бизнес-центре похитили два металлических сейфа с документами. На место происшествия направились оперативники.

Фото №1 - В Уфе парочка украла из офиса два сейфа

В пресс-службе регионального МВД рассказали, что полицейские оперативно установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались 34-летний мужчина и его 32-летняя подруга.

По предварительным данным, уфимец вместе со своей спутницей пришли в бизнес-центр, расположенный по улице Менделеева. Парочка ходила по офисному помещению в надежде чем-нибудь поживиться. Найдя незапертую дверь, они вошли и забрали два металлических сейфа. Затем, вскрыв украденное в безлюдном месте отверткой, обнаружили только документы, которые в последующим выбросили в мусорный контейнер.

пресс-служба МВД Башкирии

В отношении парочки следствие возбудило уголовное дело по статье "Кража". Сейчас задержанные находятся под стражей.

Фото: МВД Башкирии.

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