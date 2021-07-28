Башкирия получит 123 млн рублей на поддержку многодетных семей

Всего в регионы страны будет направлено 1 миллиард 44 миллиона рублей федеральных средств. Выделенные деньги пойдут на ежемесячные выплаты семьям до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.

Средний размер пособия по стране – 11 300 рублей. В федеральном бюджете в 2021 году на эти цели предусмотрено порядка 58 миллиардов рублей. Их получат родители более полумиллиона детей.