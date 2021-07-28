В Башкирии нашли городище возрастом более 1500 лет

В Татышлинском районе обнаружили новый памятник истории. На территории нашли городище, или по-другому останки крепости.

Это удалось сделать во время составления интерактивной карты раскопок, которую планируют использовать, например, в школах на уроках истории. По словам специалистов, о городище в Татышлинском районе было известно давно, однако прежде оно не было зафиксировано учёными. Судя по найденному материалу – останкам одежды – городищу больше 1500 лет, и оно связано с Бахмутинской культурой.

Фото №1 - В Башкирии нашли городище возрастом более 1500 лет

Есть очень редкие датирующие находки, например, наконечник ремня. Это основной хрономаркер культурного слоя этого поселения.

Александр Колонских, младший научный сотрудник Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева УФИЦ РАН
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Пенальти