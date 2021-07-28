В Башкирии нашли городище возрастом более 1500 лет

Это удалось сделать во время составления интерактивной карты раскопок, которую планируют использовать, например, в школах на уроках истории. По словам специалистов, о городище в Татышлинском районе было известно давно, однако прежде оно не было зафиксировано учёными. Судя по найденному материалу – останкам одежды – городищу больше 1500 лет, и оно связано с Бахмутинской культурой.