В Башкирии девушка напала на сожителя матери с двумя ножами

Перед судом предстала 22-летняя жительница Белорецка. Девушку обвинили в вооруженном нападении на сожителя матери.
По версии следствия, девушка пришла домой в состоянии алкогольного опьянения. Она начала ругаться с матерью, а потом стала выгонять сожителя родительницы из дома. В один момент девушка схватила два ножа и нанесла мужчине несколько ударов в различные части тела. Ему был причинён тяжкий вред здоровью.
В суде девушка сообщила, что попыталась защищаться, ведь это мужчина первый ударил её по голове. При этом суд признал её виновной и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима.