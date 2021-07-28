В Башкирии девушка напала на сожителя матери с двумя ножами

Перед судом предстала 22-летняя жительница Белорецка. Девушку обвинили в вооруженном нападении на сожителя матери.

По версии следствия, девушка пришла домой в состоянии алкогольного опьянения. Она начала ругаться с матерью, а потом стала выгонять сожителя родительницы из дома. В один момент девушка схватила два ножа и нанесла мужчине несколько ударов в различные части тела. Ему был причинён тяжкий вред здоровью.