В Башкирии трое ребят спасли утопающего мальчика

Пресс-служба МЧС по РБ рассказала о чудесном случае спасения утопающего мальчика. На помощь к ребёнку бросились трое пятиклассников.

2 июля на речке Малый Инзер в городе Межгорье отдыхали трое друзей. Внезапно они услышали громкий крик – под воду начал уходить мальчик. Ребята, не раздумывая ни секунды, бросились в воду.

Один из мальчиков нырнул, чтобы скинуть с ноги утопающего водоросли, другой потянул его за руку, а третий – за волосы. Им удалось вытолкнуть ребёнка на поверхность, а в этот момент им на помощь пришли взрослые.

МЧС Башкирии поблагодарили мальчиков за смелость, героизм и ловкость, ведь не каждый взрослый поможет другому в беде.