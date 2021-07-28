В Башкирии завершают строительство школы, задержанное недобросовестным подрядчиком

В Дуванском районе завершают строительство новой школы. Возведение здания затянулось из-за недобросовестного подрядчика. После поручения главы региона о включении объекта в адресную инвестпрограмму стройка возобновилась. Школу планируют сдать к предстоящему учебному году.

На месте прежней строят новую и современную школу. Старое здание считалось аварийным более 15 лет. Но из-за недостатка финансирования учебное учреждение в селе Тастуба Дуванского района начали возводить лишь весной 2019 года. Дети в это время учились кто где: в детском саду, в доме культуры и в сельсовете. В семье Чердынцевых двое школьников. В этом году они пойдут в пятый и восьмой классы и будут учиться уже в благоустроенной школе со всеми условиями.

Условия были ужасные, конечно. Мы очень ждем и надеемся, что мы ее дождемся. Было холодно, переживали, что часто простывают, и в сельском совете все равно мешают детям маленьким. Татьяна Чердынцева, многодетная мать

Новая школа рассчитана на 120 учеников. Инициативу о её строительстве поддержал глава республики Радий Хабиров во время поездки в район. На работы и оборудование из регионального бюджета выделено около 175 миллионов рублей.

Необходимость строительства школы была очень острая. После поездки Радия Фаритовича это было одно из поручений, которое реализуется на сегодняшний день. Фаиль Мухамадеев, глава администрации Дуванского района

В количестве 4 человек мы планируем закончить к ноябрю кровлю, под крышу, полностью под железо, подо всё. Рамиль Галеев, бригадир строительной организации

Сейчас завершается облицовка здания и утепление цоколя. Рабочие уже оштукатурили стены, а на первом этаже начали укладывать плитку. Сейчас выполняется укрепление деревянных настилов крыши.

На каждой точке у рабочих своя задача. Так, для стяжки чердака ведутся работы по заготовке бетона. Он идет над стекловатой в целях утепления здания. 4 ведра воды, 2 мешка цемента, 50 лопат ПГС и вот – раствор готов.