В Башкирии завершают строительство школы, задержанное недобросовестным подрядчиком

В Дуванском районе завершают строительство новой школы. Возведение здания затянулось из-за недобросовестного подрядчика. После поручения главы региона о включении объекта в адресную инвестпрограмму стройка возобновилась. Школу планируют сдать к предстоящему учебному году.
На месте прежней строят новую и современную школу. Старое здание считалось аварийным более 15 лет. Но из-за недостатка финансирования учебное учреждение в селе Тастуба Дуванского района начали возводить лишь весной 2019 года. Дети в это время учились кто где: в детском саду, в доме культуры и в сельсовете. В семье Чердынцевых двое школьников. В этом году они пойдут в пятый и восьмой классы и будут учиться уже в благоустроенной школе со всеми условиями.
Новая школа рассчитана на 120 учеников. Инициативу о её строительстве поддержал глава республики Радий Хабиров во время поездки в район. На работы и оборудование из регионального бюджета выделено около 175 миллионов рублей.
Сейчас завершается облицовка здания и утепление цоколя. Рабочие уже оштукатурили стены, а на первом этаже начали укладывать плитку. Сейчас выполняется укрепление деревянных настилов крыши.
На каждой точке у рабочих своя задача. Так, для стяжки чердака ведутся работы по заготовке бетона. Он идет над стекловатой в целях утепления здания. 4 ведра воды, 2 мешка цемента, 50 лопат ПГС и вот – раствор готов.
Дети смогут сесть за новые парты в ноябре. А пока все работы завершают, им придется пару месяцев учиться в прежних условиях, но, как говорят сами школьники и их родители, немного потерпеть ради того, чего так долго ждали, несложно. Ведь строительство современной школы было долгожданным для жителей села.