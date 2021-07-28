Международная аэрокосмическая школа в Башкирии отмечет 10-летие

Международной аэрокосмической школе имени Султанова в Давлекановском районе исполнилось 10 лет. Накануне там состоялось торжественное открытие очередной смены. На нее приехали талантливые дети со всей России и из-за рубежа, интересующиеся космосом и авиацией – победители и призеры соответствующих олимпиад, конференций и конкурсов.
Участников поприветствовали почетные гости: космонавты-испытатели и испытатели космической техники. Помимо отдыха и развлечений, детей в школе ждет научно-познавательная программа: семинары, лекции и мастер-классы. Они познакомятся с учеными, военными и руководителями предприятий аэрокосмической отрасли.