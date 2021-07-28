Международная аэрокосмическая школа в Башкирии отмечет 10-летие

Международной аэрокосмической школе имени Султанова в Давлекановском районе исполнилось 10 лет. Накануне там состоялось торжественное открытие очередной смены. На нее приехали талантливые дети со всей России и из-за рубежа, интересующиеся космосом и авиацией – победители и призеры соответствующих олимпиад, конференций и конкурсов.

Участников поприветствовали почетные гости: космонавты-испытатели и испытатели космической техники. Помимо отдыха и развлечений, детей в школе ждет научно-познавательная программа: семинары, лекции и мастер-классы. Они познакомятся с учеными, военными и руководителями предприятий аэрокосмической отрасли.

Фото №1 - Международная аэрокосмическая школа в Башкирии отмечет 10-летие

Хорошо, что у нас в стране есть такие энтузиасты, которые фактически за свой счет делают такие вещи, которые востребованы нашим молодым поколением. До них доводится та велика история, которой наша страна всегда обладала и, я надеюсь, будет обладать.

Павел Качкаев, депутат Государственной Думы России
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