Международная аэрокосмическая школа в Башкирии отмечет 10-летие

Хорошо, что у нас в стране есть такие энтузиасты, которые фактически за свой счет делают такие вещи, которые востребованы нашим молодым поколением. До них доводится та велика история, которой наша страна всегда обладала и, я надеюсь, будет обладать.

Павел Качкаев, депутат Государственной Думы России