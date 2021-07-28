В Башкирии адреса пунктов вакцинации от COVID-19 доступны в Яндекс и Google Картах

Напомним, в Башкирии работает 185 пунктов вакцинации от COVID-19, в том числе мобильных. Так, в Уфе организовано девять пунктов – это Конгресс-холл «Торатау», ТЦ «Простор», «Акварин», «Мир», «МЕГА» и «ПЛАНЕТА», ТК «Центральный», ТДК Гостиный двор, лайфстайл-центр «Башкирия». В Стерлитамаке сделать прививку можно в ТЦ «СитиМолл» и «Фабри». График работы вакцинации в торгово-развлекательных центрах по будням с 11:00 до 20:00, в выходные и праздники – с 10:00 до 20:00.