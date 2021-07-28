В Башкирии адреса пунктов вакцинации от COVID-19 доступны в Яндекс и Google Картах

В Башкирии пункты вакцинации от коронавируса доступны в Google Картах и Яндекс.Картах. В целом по России в картографические приложения внесено уже 6000 таких пунктов.
Чтобы получить информацию об адресах прививочных пунктов, в поисковой строке приложений достаточно ввести следующие запросы: «вакцинация», «где сделать прививку» или «вакцинация рядом». Приложение покажет не только ближайший пункт вакцинации, но и часы его работы, номера для связи и другую необходимую информацию. Также в картографических приложениях доступна ссылка на портал стопкоронавирус.рф.
Благодаря совместному проекту Министерства здравоохранения РФ, Росздравнадзора и АНО «Диалог Регионы» жители любого региона России могут легко найти информацию о пунктах вакцинации. Также информацию о ходе вакцинации помог систематизировать ЦУР Башкирии.
Напомним, в Башкирии работает 185 пунктов вакцинации от COVID-19, в том числе мобильных. Так, в Уфе организовано девять пунктов – это Конгресс-холл «Торатау», ТЦ «Простор», «Акварин», «Мир», «МЕГА» и «ПЛАНЕТА», ТК «Центральный», ТДК Гостиный двор, лайфстайл-центр «Башкирия». В Стерлитамаке сделать прививку можно в ТЦ «СитиМолл» и «Фабри». График работы вакцинации в торгово-развлекательных центрах по будням с 11:00 до 20:00, в выходные и праздники – с 10:00 до 20:00.