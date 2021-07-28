В лесах Башкирии заблудились женщины с детьми

Сразу в двух районах Башкирии 27 июля заблудились женщины с детьми. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитет РБ по ЧС.

Так, в Белорецком районе на Синих скалах заблудилась 68-летняя женщина с двумя внуками. Семья отправилась на прогулку на скалы, но обратную дорогу самостоятельно не нашла. Женщине удалось отправить координаты местоположения спасателям – потерявшихся быстро нашли.