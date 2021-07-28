Ляйсан Утяшева рассказала о тотемном дереве в родном селе в Башкирии

Известная телеведущая и успешная экс-спортсменка Ляйсан Утяшева проводит отпуск с семьей в родном селе Раевка. В Башкирии у неё живут любимые нэнэйка и кортотай.
Ляйсан Утяшева рассказала, что сразу после рождения, когда ей было всего три дня, её дедушка посадил во дворе голубую ель. Удивительным образом у телеведущей и дерева образовалась связь. Сейчас Ляйсан Утяшева называет голубую ёлочку – тотемным деревом.
Ель росла вместе с самой телеведущей, хотя дереву с двух сторон мешал гараж и другое крупное дерево.
Когда Ляйсан Утяшева столкнулась с тяжёлым испытанием – переломом стопы – и самой ёлочке потребовалась помощь. Дереву подрезали несколько веток, но, несмотря ни на что, ель продолжила расти, чем придала уверенность и спортсменке.
Фото: liasanutiasheva