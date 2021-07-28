Ляйсан Утяшева рассказала о тотемном дереве в родном селе в Башкирии

Известная телеведущая и успешная экс-спортсменка Ляйсан Утяшева проводит отпуск с семьей в родном селе Раевка. В Башкирии у неё живут любимые нэнэйка и кортотай.

Фото №1 - Ляйсан Утяшева рассказала о тотемном дереве в родном селе в Башкирии

Ляйсан Утяшева рассказала, что сразу после рождения, когда ей было всего три дня, её дедушка посадил во дворе голубую ель. Удивительным образом у телеведущей и дерева образовалась связь. Сейчас Ляйсан Утяшева называет голубую ёлочку – тотемным деревом.

Ель росла вместе с самой телеведущей, хотя дереву с двух сторон мешал гараж и другое крупное дерево.

Вообще я стараюсь не заморачиваться по поводу всяких знаков и совпадений – я спортсмен до мозга костей и считаю, что результат зависит прежде всего от усилий…. но с этим деревом у меня особая связь. Мои корни в Раевке, и это больше, чем просто слова.

Ляйсан Утяшева

Когда Ляйсан Утяшева столкнулась с тяжёлым испытанием – переломом стопы – и самой ёлочке потребовалась помощь. Дереву подрезали несколько веток, но, несмотря ни на что, ель продолжила расти, чем придала уверенность и спортсменке.

Но с елкой все в порядке, значит и у меня все будет хорошо. Почему-то именно эта фраза придала мне сил, и я пошла на четвертую операцию по спасению своей стопы с уверенностью. Так и случилось.

Ляйсан Утяшева

Фото: liasanutiasheva

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