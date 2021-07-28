Ляйсан Утяшева рассказала о тотемном дереве в родном селе в Башкирии

Вообще я стараюсь не заморачиваться по поводу всяких знаков и совпадений – я спортсмен до мозга костей и считаю, что результат зависит прежде всего от усилий…. но с этим деревом у меня особая связь. Мои корни в Раевке, и это больше, чем просто слова.

Ляйсан Утяшева