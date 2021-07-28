В Башкирии засняли последствия массового отравления «фанфуриками»

Жители Салавата стали свидетелями жуткой картины. На их глазах сразу пять человек отравились «палёным» алкоголем.

Как сообщает «КП-Уфа», пятеро мужчин распивали спиртные напитки прямо на скамейке перед подъездом дома по улице Калинина. Скорее всего, горожане употребляли алкоголь сомнительного качества. Вскоре один за другим они начали падать в бессознательном состоянии.

Очевидцы поспешили вызвать медиков, которые госпитализировали всех собутыльников. Сейчас об их состоянии ничего неизвестно. Горожане отмечают, что через несколько дней после случившегося во дворах ходили сотрудники полиции. Возможно, они искали продавцов «фанфуриков».