Где показывать справку о вакцинации в Башкирии: изменения в указе о режиме повышенной готовности

Согласно документу, теперь заведения общепита, театры, кинотеатры, дворцы культуры, салоны красоты, бассейны, фитнесы, санатории и пригородный транспорт работают в обычном режиме. Однако сертификат о прививке или результаты теста нужны будут при посещении музеев, ночных клубов, массовых физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.