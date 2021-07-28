Где показывать справку о вакцинации в Башкирии: изменения в указе о режиме повышенной готовности

Жителям республики рекомендовали показывать справку о вакцинации при плановой госпитализации. Глава республики внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности. Они вступят в силу с 3 августа.
Согласно документу, теперь заведения общепита, театры, кинотеатры, дворцы культуры, салоны красоты, бассейны, фитнесы, санатории и пригородный транспорт работают в обычном режиме. Однако сертификат о прививке или результаты теста нужны будут при посещении музеев, ночных клубов, массовых физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.
Добавим, что матчи профессиональных спортивных команд со множеством зрителей будут проходить по согласованию с Роспотребнадзором.