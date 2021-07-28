Радий Хабиров выступил на коллегии Роспотребнадзора по Башкирии

Целевые индикативные показатели достигнуты, тем не менее есть над чем работать. И в рамках наших полномочий, и совместно с органами местного самоуправления мы будет дальше работать в рамках поручений правительства РФ.

Анна Казак, руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан