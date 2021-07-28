Радий Хабиров выступил на коллегии Роспотребнадзора по Башкирии

В трех районах республики из кранов течет техническая вода. Речь идет об Уфимском, Кармаскалинском и Иглинском районах. Об этом сегодня сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора. По словам Анны Казак, необходим ряд мер по улучшению ситуации.

Всего же по региону доля населения, обеспеченного качественной водой, составляет почти 88%. Также на коллегии подвели итоги работы ведомства за первое полугодие. В заседании принял участие глава республики. Как отметила Анна Казак, высшее должностное лицо региона впервые присутствует на подобном мероприятии.

Нам удалось избежать резкого роста заболеваемости коронавирусом, сохранить здоровье и жизнь сотен тысяч человек, наладить доступную для населения лабораторную диагностику инфекции. И это в условиях, когда методы лабораторного выявления COVID-19 ранее не использовались. Но вы быстро перестроили свою работу, обучили сотни сотрудников, помогли медицинским учреждениям с экспресс-тестами. На конец июля по уровню заболеваемости COVID-19 Башкортостан – на 82-м месте в стране.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров выступил на коллегии Роспотребнадзора по Башкирии

В Башкортостане работают 300 лабораторий по выявлению COVID-19. Это наибольшее количество среди субъектов России. Но не коронавирусом одним живет ведомство. У Роспотребнадзора много прочих задач. Это и надзор в сфере питания, экологии, рынка товаров и услуг и даже предоставления юридической помощи. Лучшим сотрудникам на коллегии вручили госнаграды.

Целевые индикативные показатели достигнуты, тем не менее есть над чем работать. И в рамках наших полномочий, и совместно с органами местного самоуправления мы будет дальше работать в рамках поручений правительства РФ.

Анна Казак, руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан
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