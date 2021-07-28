Общественную палату Башкирии могут наделить правом законодательной инициативы

Авторы инициативы указывают, что документ даст палате новые рычаги и обеспечит ей больший политический вес. Зачастую для решения проблем жителей нужно вносить инициативы по изменению законодательства и постановлений правительства. А наделение Общественной палаты правом законодательной инициативы будет способствовать повышению гражданской активности в регионе и усилению роли гражданских институтов.