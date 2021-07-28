Общественную палату Башкирии могут наделить правом законодательной инициативы

Общественную палату республики планируют наделить правом законодательной инициативы. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли в Госсобрании.

Авторы инициативы указывают, что документ даст палате новые рычаги и обеспечит ей больший политический вес. Зачастую для решения проблем жителей нужно вносить инициативы по изменению законодательства и постановлений правительства. А наделение Общественной палаты правом законодательной инициативы будет способствовать повышению гражданской активности в регионе и усилению роли гражданских институтов.

Фото №1 - Общественную палату Башкирии могут наделить правом законодательной инициативы

В ОП РБ поступает большое количество жалоб, и разрешить их иногда бывает возможно только путем внесения каких-либо законодательных инициатив. Например, проблема возврата платы за коммунальные услуги для инвалидов.

Булат Сафин, член Общественной палаты Республики Башкортостан, адвокат
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