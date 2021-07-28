В Уфе ушел из жизни заслуженный деятель науки России Гайса Хусаинов

В Уфе на 94-м году ушел из жизни видный ученый, заслуженный деятель науки России Гайса Хусаинов. Проститься с ним пришли друзья и коллеги. Гайса Батыргареевич был видным литературоведом, несколько лет возглавлял журнал «Ватандаш».

До последнего он сохранял активность, участвовал в научной работе Института истории, языка и литературы, которому отдал 67 лет. Несмотря на погруженность в научные дела, Гайса Хусаинов всегда много времени уделял и семье.