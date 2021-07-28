В Башкирии появится завод по переработке пластиковых бутылок

В республике появится предприятие по вторичной переработке бутылок из пластика. Завод планируется возвести на территории бывшего «Биохимкомбината» в Благовещенске.

Как сообщили в правительстве республики, там будут перерабатывать до 13 тысяч тонн сырья в год, а также выпускать измельченную пластмассу – она идет на производство пищевой упаковки. Компания-инвестор вложит в проект почти полмиллиарда рублей.