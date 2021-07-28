В России единовременные выплаты на школьников начнут начислять со 2 августа

Владимир Путин поручил организовать начисление единовременных выплат на школьников по 10 тысяч рублей досрочно. Об этом сообщает ТАСС.

Начислять выплаты начнут уже со 2 августа. Напомним, 10 тысяч рублей выплачиваются семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о выплате).

Также выплаты положены людям с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью, если им от 18 до 23 лет, и они продолжают получать школьное образование.