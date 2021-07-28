Владимир Путин поручил ускорить выплату 10 тысяч рублей семьям со школьниками

Речь о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей на школьников от шести до 18 лет. При этом 6 лет ребенку должно исполниться не позднее 1 сентября, а 18 не раньше 3 июля этого года. Ребятам с ограниченными возможностями деньги положены до 23 лет, если они в этом возрасте продолжают обучение в школе.