Владимир Путин поручил ускорить выплату 10 тысяч рублей семьям со школьниками

Президент России поручил начать выплаты семьям со школьниками со 2 августа, тем самым ускориться на 2 недели, чтобы родители успели подготовить детей к новому учебному году.

Речь о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей на школьников от шести до 18 лет.  При этом 6 лет ребенку должно исполниться не позднее 1 сентября, а 18 не раньше 3 июля этого года. Ребятам с ограниченными возможностями деньги положены до 23 лет, если они в этом возрасте продолжают обучение в школе.

Фото №1 - Владимир Путин поручил ускорить выплату 10 тысяч рублей семьям со школьниками

В Минтруде пояснили, что система уже готова, деньги доведены. Помимо родителей школьников, выплаты могут получить усыновители, опекуны и попечители детей. В республике на «путинскую выплату» имеют право более 650 тысяч детей.

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