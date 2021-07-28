В Уфе вместо скандальной высотки на Руставели появится релакс-зона

На месте непостроенной высотки по адресу Шота Руставели сделают релакс-зону. Сегодня между застройщиков ПСК-6 и уфимской мэрией было достигнуто мировое соглашение.
Проект межевания изменили. На территории снесут четыре аварийных дома, на месте которых и создадут парк. Многоэтажку возведут в этом же квартале, но на другом участке. При этом строительная компания не будет требовать компенсацию за отмену стройки на прежнем месте.
Напомним, ранее застройщик пытался взыскать с администрации свыше 700 млн рублей, большая часть из которых – так называемая упущенная выгода. Возведение дома на Шота Руставели остановили из-за активного протеста жителей, которые были возмущены точечной застройкой, начавшейся прямо под их окнами.