В Уфе вместо скандальной высотки на Руставели появится релакс-зона

На месте непостроенной высотки по адресу Шота Руставели сделают релакс-зону. Сегодня между застройщиков ПСК-6 и уфимской мэрией было достигнуто мировое соглашение.

Проект межевания изменили. На территории снесут четыре аварийных дома, на месте которых и создадут парк. Многоэтажку возведут в этом же квартале, но на другом участке. При этом строительная компания не будет требовать компенсацию за отмену стройки на прежнем месте.