В Башкирии впервые объявлен набор в мобилизационный людской резерв

До 75 тысяч рублей выплаты и социальный пакет. В Башкортостане впервые объявили о наборе в мобилизационный людской резерв. Его проводит Военный комиссариат и военкоматы республики. Что нужно для заключения контракта, кто может стать резервистом и на каких условиях идет прием?

Владимир Красильников – кандидат в мобилизационный резерв. Узнал о наборе Минобороны от знакомых и сразу обратился в военкомат. Его привлекло то, что можно заключить контракт и получать выплаты, при этом сборы будут проходить без отрыва от основной работы и места проживания.

Я уже отслужил, гвардии младший сержант. Сейчас на данный момент не устраиваюсь на работу, хотел вот уже в сентябре попробовать. Владимир Красильников, кандидат в мобилизационный резерв

Башкортостан впервые подключился к проекту Минобороны. Резервисты набираются в военную часть 63494 в инженерно-саперную бригаду, которая расположена в поселке Алкино Чишминского района. Стать кандидатами могут уволенные с военной службы и пребывающие в запасе.

Как пояснили в военном комиссариате Башкортостана, резервистам предоставляются социальные гарантии и льготы. Это медицинское, продовольственное, вещевое обеспечение, обязательное государственное страхование, проезд различными видами транспорта. Также идут выплаты: за 3 суток на тренировочных занятиях в зависимости от воинской должности и звания – до 10 тысяч рублей, за 30 суток пребывания на военных сборах – до 75 тысяч рублей.

Есть ограничения: откажут тем, кто отбывал наказание в местах лишения свободы, если привлекался к ответственности за потребление наркотических и психотропных веществ или в случае, если вынесен обвинительный приговор, ведется дознание или предварительное следствие, а также если уголовное дело передано в суд. Возраст также имеет значение.

Для сержантов и солдат это 42 года, состоящие в запасе. Для офицеров в зависимости от воинских званий: младшие офицеры идут до 47 лет, старшие офицеры – до 52 лет. Андрей Маяков, врио военного комиссара Кировского и Ленинского районов г. Уфы