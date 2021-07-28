Радий Хабиров заявил о недопустимости появления в Башкирии новых «человейников»

Строят так называемые «человейники», которые не подкреплены социальными объектами. Они не нужны ни нам, ни жителям, ни вам. Вам сложно продавать, а на нас ложится потом весь груз проблем, и мы остаемся с пустыми с точки зрения социального наполнения кварталами. Наша общая задача – строить так, чтобы люди заезжали, и все необходимое было рядом.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан