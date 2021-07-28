Радий Хабиров заявил о недопустимости появления в Башкирии новых «человейников»

В Башкортостане не должны появляться новые «человейники». Так глава республики высказался сегодня о небоскрёбах без инфраструктуры. Руководство региона призывает к осознанности. Об этом говорили сегодня на заседании Ассоциации застройщиков Башкортостана, которую создали в этом году.
Выездная встреча прошла на территории жилого комплекса, который возводят в центре Уфы. Обсудили вопросы комплексного развития территории, градостроительной и проектной документации. Кроме очевидных проблем дольщиков и повышений цен на материалы, говорили о бюрократии, которая мешает при вводе домов в эксплуатацию. Так, например, тормозит процесс передача сетей водоснабжения в государственную собственность.