Радий Хабиров заявил о недопустимости появления в Башкирии новых «человейников»

В Башкортостане не должны появляться новые «человейники». Так глава республики высказался сегодня о небоскрёбах без инфраструктуры. Руководство региона призывает к осознанности. Об этом говорили сегодня на заседании Ассоциации застройщиков Башкортостана, которую создали в этом году.

Строят так называемые «человейники», которые не подкреплены социальными объектами. Они не нужны ни нам, ни жителям, ни вам. Вам сложно продавать, а на нас ложится потом весь груз проблем, и мы остаемся с пустыми с точки зрения социального наполнения кварталами. Наша общая задача – строить так, чтобы люди заезжали, и все необходимое было рядом.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров заявил о недопустимости появления в Башкирии новых «человейников»

Выездная встреча прошла на территории жилого комплекса, который возводят в центре Уфы. Обсудили вопросы комплексного развития территории, градостроительной и проектной документации. Кроме очевидных проблем дольщиков и повышений цен на материалы, говорили о бюрократии, которая мешает при вводе домов в эксплуатацию. Так, например, тормозит процесс передача сетей водоснабжения в государственную собственность.

Фото №2 - Радий Хабиров заявил о недопустимости появления в Башкирии новых «человейников»

Основная проблема в том, что процедура проходит через Минземимущества и большое количество ведомств. Решение – принять упрощенную процедуру.

Салават Агеев, заместитель исполнительного директора Ассоциации застройщиков Республики Башкортостан
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