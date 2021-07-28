В Уфе появится серфинг-школа и клуб с аэродинамической трубой

Сегодня Радий Хабиров посетил площадку бывшего завода, где инвестор создает территорию спорта. В комплексе уже занимаются по 13 различным направлениям, при этом предприниматель не намерен останавливаться на достигнутом.
Это едва ли не самый большой спорткомплекс, который на сегодня работает в Уфе. На территории с десяток помещений, в каждом из которых отдельное направление. Например, тренажерный зал с большой функциональной зоной, где недавно занимался один из самых сильных людей планеты.
А в соседнем зале главе республики показали скалодром для любителей карабкаться по отвесным стенам.
Основная концепция проекта – создать в одном месте большой спортивный кластер, где любой желающий мог бы найти подходящее для себя занятие. Неважно, будь то взрослый или ребенок.
Снаружи площалдка напоминает комплекс из производственных ангаров, что неудивительно. Раньше на этом месте располагался завод железобетонных изделий, который собственник выкупил и просто перевез в другое место. А на его месте и организовал территорию спорта.
В перспективе в одном из помещений намерены установить тренировочную аэродинамическую трубу, а также крытый бассейн с возможностью заниматься серфингом. В ближайшее время к открытию готовится хоккейная коробка, где можно будет кататься на коньках в любое время года.
Спортивную территорию инвестор создает за счет собственных и заемных средств. И сегодня предприниматель попросил у главы республики помощи в решении ряда административных вопросов. В частности, с организацией отдельного выезда, а также в решении проблем водоснабжения и электропитания.
Несмотря на то, что комплекс полностью частный, детским спортшколам и федерациям помещения для занятий предоставляются частично на безвозмездной основе. Министр спорта пообещал подарить комплексу ледозаливочную машину, но при условии, что на площадке обязательно будет проходить спортподготовка будущих чемпионов.