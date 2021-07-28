В Уфе появится серфинг-школа и клуб с аэродинамической трубой

Сегодня Радий Хабиров посетил площадку бывшего завода, где инвестор создает территорию спорта. В комплексе уже занимаются по 13 различным направлениям, при этом предприниматель не намерен останавливаться на достигнутом.

Это едва ли не самый большой спорткомплекс, который на сегодня работает в Уфе. На территории с десяток помещений, в каждом из которых отдельное направление. Например, тренажерный зал с большой функциональной зоной, где недавно занимался один из самых сильных людей планеты.

Готовим тело не к лету, а к жизни. Зал является базой функционального многоборья, здесь мы готовим атлетов, которые выступают на чемпионатах России. Здесь же представлена база силового экстрима. Руслан Садыков, мастер спорта по пауэрлифтингу

А в соседнем зале главе республики показали скалодром для любителей карабкаться по отвесным стенам.

Востребовано хорошо среди детей. Сейчас скалолазание является олимпийским видом спорта, дети начиная с 5 лет занимаются в группах. Также и взрослые занимаются, приходят с тренером или самостоятельно, с семьей. Зухра Ситдикова, инструктор скалодромного комплекса

Основная концепция проекта – создать в одном месте большой спортивный кластер, где любой желающий мог бы найти подходящее для себя занятие. Неважно, будь то взрослый или ребенок.

Снаружи площалдка напоминает комплекс из производственных ангаров, что неудивительно. Раньше на этом месте располагался завод железобетонных изделий, который собственник выкупил и просто перевез в другое место. А на его месте и организовал территорию спорта.

В перспективе в одном из помещений намерены установить тренировочную аэродинамическую трубу, а также крытый бассейн с возможностью заниматься серфингом. В ближайшее время к открытию готовится хоккейная коробка, где можно будет кататься на коньках в любое время года.

Мы провели предварительные переговоры со спортивными объединениями республики, многие организации заинтересованы в том, чтобы проводить на нашем льду тренировки и соревнования различного уровня. Венер Гимазетдинов, руководитель проекта «Территория спорта»

Спортивную территорию инвестор создает за счет собственных и заемных средств. И сегодня предприниматель попросил у главы республики помощи в решении ряда административных вопросов. В частности, с организацией отдельного выезда, а также в решении проблем водоснабжения и электропитания.

Наша программа в большей степени заточена на промышленное производство, а здесь все-таки создается спортивная инфраструктура, но по ледовому дворцу мы окажем помощь. Плюс возник такой сложный вопрос, как обеспечение электроэнергией. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан