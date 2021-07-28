«Вокруг пепел, невозможно дышать»: туристы из Башкирии рассказали о пожарах в Турции

Вместо морского воздуха на отдыхе – запах гари. Туристы из Башкортостана присылают видео из Турции, а именно из района Сиде. На кадрах – огромные клубы дыма, поднимающиеся на несколько этажей вверх, небо застилает густая тёмная пелена.

Из окон отеля видны горящие леса. Отдых получился слишком жарким. По словам туристов, на улицах стало меньше людей. По сообщению местных телеканалов, для борьбы с огнём привлечены самолёты, вертолёты и больше 100 пожарных машин. На данный момент известно минимум о 53 пострадавших, пока нет информации, есть ли среди них туристы из Башкортостана.

Вокруг много пепла, на море невозможно дышать, запах гари был повсюду. На пляже темно – облако гари в воздухе. Люди задыхались, бежали с моря. Элла Сакаева, турист

Экскурсии в районах Сиде, Соргун, Манавгат на юге Турции приостановлены. Будут ли эвакуировать туристов из Башкортостана в республику, пока неизвестно. До отелей огонь не добрался. Местный аэропорт сегодня продолжал принимать рейсы.