Малышке из Уфы с задержкой двигательного развития нужна помощь

Амелии Хузиной из Уфы нужна помощь. У девочки задержка двигательного развития. Ей требуется дорогостоящее генетическое обследование. Помочь Амелии мы можем все вместе в рамках совместного проекта БСТ и Русфонда «Среда милосердия».

Несмотря на заболевание, девочка всегда чем-то увлечена. Собирает пирамидку, рисует или просто играет. Амелии диагностировали задержку двигательного развития. На 15-е сутки после рождения мама девочки увидела у дочери в подмышке новообразование. Обследование показало, что это гемангиома. Девочке удалили опухоль лазером и назначили медикаменты. Еще в первые месяцы родители стали замечать, что ребенок не держит голову и не лежит на животе. В три месяца невролог прописал лекарства, массаж и ЛФК.

Мы видим пользу именно от физической терапии, потому что мы принимали и препараты – особых результатов это не дало. Гульназ Хузина, мама Амелии

В год Амелия поползла на четвереньках, научилась стоять у опоры, но недолго – ноги не держат. Девочка не разговаривает, общается звуками. Но при этом все понимает и откликается на просьбы.

Такая большая радость, когда человек самостоятельно ходит. Пусть падает, но она встаёт и ходит. Для нас это огромное счастье, мы, конечно, еще ждем, чтобы она заговорила полноценно, но то, что она говорит на своем и издает звуки, смеется и издает звуки, – это великое счастье для родителя. Гульназ Хузина, мама Амелии

Врачи пока говорят, что причина болезни наследственная. Нужен генетический анализ в Международном медицинском центре имени Бузаева в Уфе, чтобы поставить точный диагноз и назначить лечение.

Ищешь специалистов, обращаешься к людям, хочешь докопаться до правды, потому что долгожданный ребенок, ну любая мама меня поймет, это самое главное, что есть, и хочется, чтобы вот это счастье жило и радовало нас, чтобы у нее все было хорошо. Гульназ Хузина, мама Амелии