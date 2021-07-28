Малышке из Уфы с задержкой двигательного развития нужна помощь

Амелии Хузиной из Уфы нужна помощь. У девочки задержка двигательного развития. Ей требуется дорогостоящее генетическое обследование. Помочь Амелии мы можем все вместе в рамках совместного проекта БСТ и Русфонда «Среда милосердия».
Несмотря на заболевание, девочка всегда чем-то увлечена. Собирает пирамидку, рисует или просто играет. Амелии диагностировали задержку двигательного развития. На 15-е сутки после рождения мама девочки увидела у дочери в подмышке новообразование. Обследование показало, что это гемангиома. Девочке удалили опухоль лазером и назначили медикаменты. Еще в первые месяцы родители стали замечать, что ребенок не держит голову и не лежит на животе. В три месяца невролог прописал лекарства, массаж и ЛФК.
В год Амелия поползла на четвереньках, научилась стоять у опоры, но недолго – ноги не держат. Девочка не разговаривает, общается звуками. Но при этом все понимает и откликается на просьбы.
Врачи пока говорят, что причина болезни наследственная. Нужен генетический анализ в Международном медицинском центре имени Бузаева в Уфе, чтобы поставить точный диагноз и назначить лечение.
Для героя предыдущего сюжета – десятилетнего Артура Зайнуллина с задержкой психоречевого развития – деньги на обследование собраны. Родители мальчика выражают огромную благодарность телезрителям за сбор средств. А поддержать Амелию можно, отправив слово DETI (ДЕТИ) на номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Главное – подтвердить перевод денег, если об этом попросит мобильный оператор. Собрать нужно 176 727 рублей.