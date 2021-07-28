В Уфе состоится 6-й этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

В субботу на ипподроме «Акбузат» пройдёт 6-й этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия». Экватор третьего сезона. На дорожку главного конного стадиона республики должны были выйти представители Бурзянского, Стерлибашевского, Бакалинского, Давлекановского и Зилаирского районов. Однако последние отказались от участия. В чем причина такого решения и как готовились жокеи-любители?

В живописных местах заповедника «Башкирский» ежедневно проходят тренировки участника предстоящего этапа конноспортивного турнира «Терра Башкирия». Бурзян – традиционно один из сильнейших представителей коневодства в нашей республике. Именно поэтому в субботу на дорожку ипподрома «Акбузат» выйдут 12 жокеев-любителей от района. Выбрать их было непросто.

Ильнар Хамитов увлёкся конями в детстве. Сейчас целыми днями занимается с ними на ферме, помогает тренерам и готовится сам. Мальчику доверили едва ли не лучшую лошадь хозяйства. За несколько месяцев Ильнур научился уверенно держаться в седле и обучил Буляка верховой езде.

Участников конноспортивного турнира от района решили выбрать из разных хозяйств, для того чтобы все имели возможность побороться за победу и ощутить на себе, каково это – скакать по главной конной дорожке республики. Хотя только «Башкирский» заповедник мог найти достаточное количество лошадей для участия в этапе.

Участие в «Терра Башкирия» – цель многих жокеев-любителей республики. Хамит Фаритов из Зилаирского района мечтал попасть на ипподром «Акбузат». Готовил двух лошадей башкирской породы по нескольку часов каждый день. До этого он участвовал в скачках только на сабантуе и несколько раз попадал в тройку призеров.

Мечте Раиса Саитова в этом году сбыться не суждено. Зилаирский район не сможет отправить свою делегацию на этап турнира. Коневладелец, который планировал отправить в Уфу 4 лошади, а это больше половины всех участников от района, заболел коронавирусом. Продолжительная болезнь и долгое восстановление не позволили подготовить коней к спортивным скачкам.

Несмотря на это, шестой этап турнира состоится. Организаторы традиционно готовят обширную программу, в которой запланировано разыграть около миллиона рублей призовых между профессионалами и любителями. Половина сезона позади, но у руководства ипподрома уже есть идеи на будущее.