В Уфе парень угнал машину, чтобы покататься по ночному городу

31-летний житель Уфы обратился в полицию сообщил о том, что оставил автомобиль в автосервисе, однако спустя определенное время обнаружил его пропажу.

Сотрудники полиции оперативно задержали предполагаемого автоугонщика. Им оказался 20-летний уфимец. Парень рассказал, что пришел в автосервис к своему приятелю, и ему приглягнулась иномарка. Юноша не удержался, сель за руль и поехал кататься по ночной Уфе.