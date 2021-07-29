В Уфе столкнулись мотоцикл и иномарка: погиб мотоциклист

Вчера, 28 июля, в Уфе произошло ДТП со смертельным исходом - столкнулись автомобиль Hyundai Solaris и мотоцикл Suzuki.

В ГИБДД Башкирии рассказали, авария произошла на первом километре автодороги Уфа - Оренбург. По предварительной версии, 55-летняя водитель "Соляриса", осуществляя разворот, допустила столкновение с мотоциклом.

39-летний мотоциклист получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте трагедии. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.