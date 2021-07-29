В Башкирии мужчина угнал машину, чтобы съездить в город
57-летний житель села Чингизово Баймакского района Башкирии обратился в полицию и сообщил о том, что ночью из его гаража угнали "Семерку". Пропажу он обнаружил лишь на утро.
В пресс-службе МВД Башкирии рассказали, что оперативники уже задержали подозреваемого и доставили его в отделение полиции. Им оказался 29-летний местный житель, который имеет несколько судимостей за покушение на убийство, грабеж и кражу.
По предварительной версии, ночью мужчина, в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо дома односельчанина. Подозреваемому пришла идея съездить в город Баймак. Он взломал замок чужого гаража. Ключи от системы зажигания оказались в салоне. Сельчанин завел авто и угнал его, а по пути заправил машину бензином у знакомого. Однако угонщик доехал лишь до соседней деревни, где у него заглох двигатель. Ему попытались помочь случайные очевидцы произошедшего, однако попытка не увенчалась успехом. В результате подозреваемый бросил машину и скрылся. При этом он положил ключи от зажигания под коврик, чтобы кто-то вновь не угнал авто.
пресс-служба МВД Башкирии
В содеянном задержанный признался. Полиция возбудила уголовное дело. В настоящее время проводится расследование.