В Башкирии на мужчину «повесили» кредит на 120 тысяч рублей

57-летний житель Белебеевского района Башкирии попался на уловки мошенников, в результате чего на него "повесили" кредит на 120 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, мужчина рассказал, что к нему подъехали незнакомцы и обратились за помощью. Они поделились, что одному из них не одобряют кредит на приобретение телефона, и попросили потерпевшего поприсутствовать на сделке в качестве "свидетеля".