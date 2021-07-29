В Башкирии на мужчину «повесили» кредит на 120 тысяч рублей

57-летний житель Белебеевского района Башкирии попался на уловки мошенников, в результате чего на него "повесили" кредит на 120 тысяч рублей.

Фото №1 - В Башкирии на мужчину «повесили» кредит на 120 тысяч рублей

Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, мужчина рассказал, что к нему подъехали незнакомцы и обратились за помощью. Они поделились, что одному из них не одобряют кредит на приобретение телефона, и попросили потерпевшего поприсутствовать на сделке в качестве "свидетеля".

После долгих уговоров заявитель согласился помочь новому знакомому. Сделка состоялась, новые знакомые уехали с телефоном за 120 тысяч, и только после этого 57-летний заявитель понял, что кредит оформлен на него.

пресс-служба МВД Башкирии

Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Сейчас оперативники проводят расследование и устанавливают личности преступников.

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