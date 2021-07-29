В Башкирии полицейские накрыли нарколабораторию по производству мефедрона

В Нефтекамске накрыли лабораторию по производству мефедрона. Полицейские нашли в частном доме самодельный химический реактор и более 123 кг синтетических наркотиков.

По данным МВД России, подозреваемые доставляли прекурсоры из других регионов посредством транспортных компаний. Стражи порядка выявили склад, в котором хранилось почти 9 центнеров химических реактивов. Из них злоумышленники изготавливали психоактивные вещества и продавали оптом через теневой интернет-магазин. Сейчас четверо задержанных под стражей. Им грозит большой срок.