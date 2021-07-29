В Уфе неизвестные распространяли фейки о терактах в школах и торговых центрах

29 июля сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о якобы готовящихся терактах. Анонимные сообщения о заложенных бомбах поступили в школы, торговые центры и магазины.

Оперативно были предприняты меры по защите населения – проверка показала, что реального теракта в Уфе не планируется.