В Уфе неизвестные распространяли фейки о терактах в школах и торговых центрах

29 июля сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о якобы готовящихся терактах. Анонимные сообщения о заложенных бомбах поступили в школы, торговые центры и магазины.
Оперативно были предприняты меры по защите населения – проверка показала, что реального теракта в Уфе не планируется.
Сейчас проводятся розыскные мероприятия, цель которых найти источник анонимной рассылки. Как сообщают сотрудники правоохранительных органов, иногда авторы таких сообщений находятся на территории Украины или Сирии.