В Уфе установили вандала, который сломал пчёлку на фонтане

На прошедшем брифинге с министром ЖКХ Башкирии Аланом Марзаевым был установлен вандал, который сломал пчёлку на фонтане в Черниковке.
Личность хулигана была установлена. Вандалом оказался ученик 9 класса местной школы. Сейчас подросток находится в деревне у бабушки и вернётся в город только к началу учебного года.
Министр ЖКХ сообщил, что подростка в городе ждут не только друзья, но и загадочный «сюрприз». Какой именно, Алан Марзаев не рассказал.
Напомним, фонтан не понравился не только школьнику, но и известному блогеру-урбанисту Илье Варламову, который назвал пчёлку «колхозным креативом».
Фото: Уфимское Времечко.