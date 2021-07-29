В Уфе установили вандала, который сломал пчёлку на фонтане

На прошедшем брифинге с министром ЖКХ Башкирии Аланом Марзаевым был установлен вандал, который сломал пчёлку на фонтане в Черниковке.

Личность хулигана была установлена. Вандалом оказался ученик 9 класса местной школы. Сейчас подросток находится в деревне у бабушки и вернётся в город только к началу учебного года.

Министр ЖКХ сообщил, что подростка в городе ждут не только друзья, но и загадочный «сюрприз». Какой именно, Алан Марзаев не рассказал.

Напомним, фонтан не понравился не только школьнику, но и известному блогеру-урбанисту Илье Варламову, который назвал пчёлку «колхозным креативом».